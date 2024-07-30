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Силы обороны Украины ударили по стратегической нефтебазе. Фото:
ВСУ поразили стратегическую нефтебазу в Курской области рф — Генштабhttps://racurs.ua/n197818-vsu-porazili-strategicheskuu-neftebazu-v-kurskoy-oblasti-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вдарили по нафтобазі у Курській області рф.
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Вночі у вівторок, 30 липня, було успішно уражено нафтобазу ворога «Логістичний центр № 43» в населеному пункті Вози. Розвідники відзвітували, що внаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Командування наголосили, що удар був завданий силами й засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація про ураження цілі ще уточнюється.
Сили оборони й надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України, — наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ інформував, що співробітники Центру спеціальних операцій «А» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Внаслідок цього були перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах.
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