Десантура ВСУ сожгла российские танки и БМП. Фото:

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Армія російської федерації зазнала втрат у техніці на одному з напрямків фронту.

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На Донбасі десантники 46-ї бригади ДШВ знищили під час ворожого штурму три танки та дві бойові машини піхоти. Пол ворожій бронетехніці вдарили оператори протитанкових ракетних комплексів та FPV-дронів. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило у Facebook.

Українські захисники відзначили, що пересування шляхами й полями Донбасу стає для російських окупантів дорогою в один кінець.

Чи то броньована техніка різного штибу, чи то вантажівки й джипи, чи то засоби артилерії. Горить усе яскравим полум’ям, залишаючи після себе вражаючі феєрверки й металеві кістяки. А також нагадування для ворогів: горіли, горите й горітимете надалі, допоки не заберетеся з нашої землі! — наголосили в ДШВ.

Нагадаємо, напередодні 79-та десантна бригада показала нове відео розгрому армії рф на Курахівському напрямку. Окупанти упродовж одного дня залучили 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та багі. У ході бою десантура вразила 12 бойових броньованих машин, вісім російських танків, дев’ять мотобайків та багі. Були знищені 36 окупантів, ще 32 дістали поранення.