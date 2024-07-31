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США и россия могут готовить обмен осужденными
США и россия могут готовить обмен осужденными, — «Радио Свобода»https://racurs.ua/n197855-ssha-i-rossiya-mogut-gotovit-obmen-osujdennymi-radio-svoboda.htmlРакурс
Декілька росіян, засуджених за злочини в США, зникли з бази даних американських в’язниць, повідомляють. Це сталось на тлі зникнення з російських колоній одразу кількох політичних в’язнів.
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Як пише російська служба Радіо Свобода, з бази даних у США зникли:
- Владислав Клюшин, підрядник російських силових міністерств, засуджений за інсайдерську торгівлю акціями.
- Олександр Винник, засуджений за відмивання чотирьох мільярдів доларів через криптобіржі.
- Максим Марченко, засуджений за обхід американських санкцій проти росії.
засуджений за кібершахрайство Роман Селезньова, син депутата російської Держдуми Валерія Селезньова і ще кілька осіб.
Про Клюшина раніше згадували як про потенційного учасника обміну ув’язненими, який могли б влаштувати між собою росія і США.
Про переговори щодо можливого обміну повідомляли провідні американські ЗМІ, офіційно ця інформація не підтверджувалася.
Про те, що 31 липня росія, США, Німеччина і Білорусь проведуть масштабний обмін полоненими, повідомляє словенський телеканал N1. В обміні беруть участь ще декілька держав.
Наприклад, у росію можуть повернутися двоє засуджених у Словенії шпигунів під іменами Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос (реальні імена — Артем і Анна Дульцеві). Вони працювали на рф, а видавали себе за громадян Аргентини.
Шпигунів відправили під арешт у грудні 2022 року. Суд визнав їх винними і присудив ув’язнення на рік і 5 місяців. Оскільки перебування у СІЗО зараховується до терміну покарання, то зловмисники фактично вільні і стали частиною списку на обмін.
Слідство встановило, що прикриттям у Словенії у шпигунів була комп’ютерна фірма і онлайн-галерея мистецтв, а також офіс у столиці.
Телеканал зазначає, що російському диктатору Володимирові Путіну таким методом вдалося включити до списків Вадима Красікова — ймовірного офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Появі Красікова у списку тривалий час опиралася низка держав. Тож тиск на них рф чинила через Білорусь. Зокрема, у республіці до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріка Крігера, аби мати важіль впливу на німецький уряд.
В обмінному списку може бути засуджений у росії журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.
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