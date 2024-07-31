США та росія можуть готувати обмін засудженими

https://racurs.ua/ua/n197855-ssha-ta-rosiya-mojut-gotuvaty-obmin-zasudjenymy-radio-svoboda.html

Ракурс

Декілька росіян, засуджених за злочини в США, зникли з бази даних американських в’язниць, повідомляють. Це сталось на тлі зникнення з російських колоній одразу кількох політичних в’язнів.

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Як пише російська служба Радіо Свобода, з бази даних у США зникли:

Владислав Клюшин, підрядник російських силових міністерств, засуджений за інсайдерську торгівлю акціями.

Олександр Винник, засуджений за відмивання чотирьох мільярдів доларів через криптобіржі.

Максим Марченко, засуджений за обхід американських санкцій проти росії.

засуджений за кібершахрайство Роман Селезньова, син депутата російської Держдуми Валерія Селезньова і ще кілька осіб.

Про Клюшина раніше згадували як про потенційного учасника обміну ув’язненими, який могли б влаштувати між собою росія і США.

Про переговори щодо можливого обміну повідомляли провідні американські ЗМІ, офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Про те, що 31 липня росія, США, Німеччина і Білорусь проведуть масштабний обмін полоненими, повідомляє словенський телеканал N1. В обміні беруть участь ще декілька держав.

Наприклад, у росію можуть повернутися двоє засуджених у Словенії шпигунів під іменами Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос (реальні імена — Артем і Анна Дульцеві). Вони працювали на рф, а видавали себе за громадян Аргентини.

Шпигунів відправили під арешт у грудні 2022 року. Суд визнав їх винними і присудив ув’язнення на рік і 5 місяців. Оскільки перебування у СІЗО зараховується до терміну покарання, то зловмисники фактично вільні і стали частиною списку на обмін.

Слідство встановило, що прикриттям у Словенії у шпигунів була комп’ютерна фірма і онлайн-галерея мистецтв, а також офіс у столиці.

Телеканал зазначає, що російському диктатору Володимирові Путіну таким методом вдалося включити до списків Вадима Красікова — ймовірного офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Появі Красікова у списку тривалий час опиралася низка держав. Тож тиск на них рф чинила через Білорусь. Зокрема, у республіці до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріка Крігера, аби мати важіль впливу на німецький уряд.

В обмінному списку може бути засуджений у росії журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.