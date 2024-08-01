Украина договорилась с США о гранте на 3,9 млрд дол. Фото:

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Грант у розмірі 3,9 млрд дол. найближчим часом отримає Україна від Сполучених Штатів Америки.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали відповідну угоду. Це буде перший транш прямої бюджетної підтримки від США в цьому році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на 2024 рік сягає 7,8 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зазначається, що гроші надійдуть через проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

У фінансовому відомстві поінформували, що американські кошти уряд спрямує на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам ДСНС, працівникам державних органів. Також ці гроші підуть на виплати переселенцям, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.

Мінфін додав, що через проект PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили понад 25 млрд євро.

Нагадаємо, 26 липня ЄС вирішив виділити перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 млрд євро, отриманий від заморожених російських активів. Ці гроші спрямують через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.