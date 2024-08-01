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74 уклонистов отправил за границу депутат сельсовета в Тернопольской области под видом волонтеров
74 уклонистов отправил за границу депутат сельсовета в Тернопольской области под видом волонтеровhttps://racurs.ua/n197879-74-uklonistov-otpravil-za-granicu-deputat-selsoveta-v-ternopolskoy-oblasti-pod-vidom-volonterov.htmlРакурс
Під виглядом волонтерів депутат сільради на Тернопільщині переправив за кордон 74 ухилянтів.
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У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, виконуючи обов’язки депутата однієї із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.
У Нацполіції кажуть, що чоловік отримав доступ до службової документації і вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових.
У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів.
Згодом на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися.
У такий спосіб упродовж липня 2022 — січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.
Щонайменше 37 чоловіків загинули в Тисі від початку широкомасштабної війни, з них 17 від початку цього року, повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
Справжня кількість жертв може бути більшою, адже не завжди вдається швидко знаходити тіла. Багато з тих, хто не зміг подолати Тису, можливо, залишилися під камінням, або в кореневищах дерев, або не змогли сповістити когось про свої плани, щоб можна було знайти тіло, — зазначила Федорова.
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