74 уклонистов отправил за границу депутат сельсовета в Тернопольской области под видом волонтеров

https://racurs.ua/n197879-74-uklonistov-otpravil-za-granicu-deputat-selsoveta-v-ternopolskoy-oblasti-pod-vidom-volonterov.html

Ракурс

Під виглядом волонтерів депутат сільради на Тернопільщині переправив за кордон 74 ухилянтів.

.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, виконуючи обов’язки депутата однієї із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

У Нацполіції кажуть, що чоловік отримав доступ до службової документації і вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових.

У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів.

Згодом на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися.

У такий спосіб упродовж липня 2022 — січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

Щонайменше 37 чоловіків загинули в Тисі від початку широкомасштабної війни, з них 17 від початку цього року, повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.