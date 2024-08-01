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Ракурс
74 ухилянтів відправив за кордон депутат сільради на Тернопільщині під виглядом волонтерів

74 ухилянтів відправив за кордон депутат сільради на Тернопільщині під виглядом волонтерів

1 сер 2024, 16:46
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Під виглядом волонтерів депутат сільради на Тернопільщині переправив за кордон 74 ухилянтів.


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У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, виконуючи обов’язки депутата однієї із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

У Нацполіції кажуть, що чоловік отримав доступ до службової документації і вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових.

У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів.

Згодом на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися.

У такий спосіб упродовж липня 2022 — січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

Щонайменше 37 чоловіків загинули в Тисі від початку широкомасштабної війни, з них 17 від початку цього року, повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Справжня кількість жертв може бути більшою, адже не завжди вдається швидко знаходити тіла. Багато з тих, хто не зміг подолати Тису, можливо, залишилися під камінням, або в кореневищах дерев, або не змогли сповістити когось про свої плани, щоб можна було знайти тіло, — зазначила Федорова.

Джерело: Ракурс


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