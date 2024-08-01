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С 1 августа десять категорий украинцев потеряли право на отсрочку
С 1 августа десять категорий украинцев потеряли право на отсрочкуhttps://racurs.ua/n197882-s-1-avgusta-desyat-kategoriy-ukraincev-poteryali-pravo-na-otsrochku.htmlРакурс
З 1 серпня десять категорій українців втратили право на відстрочку.
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Про це на каналі «Рада» повідомив голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
Втрачають право відстрочки від мобілізації:
- студенти заочної форми освіти;
- студенти, які здобувають наступну освіту;
- неплатники аліментів;
- визнані здоровими під час повторного огляду;
- неповнорідні брати загиблих військових (право мають лише рідні);
- військовозобовʼязані, які доглядають за інвалідами третьої групи або першої та другої групи, у разі, якщо інваліда може доглянути хтось інший із родичів.
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