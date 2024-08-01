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С 1 августа десять категорий украинцев потеряли право на отсрочку

С 1 августа десять категорий украинцев потеряли право на отсрочку

1 авг 2024, 18:09
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З 1 серпня десять категорій українців втратили право на відстрочку.


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Про це на каналі «Рада» повідомив голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Втрачають право відстрочки від мобілізації:

  • студенти заочної форми освіти;
  • студенти, які здобувають наступну освіту;
  • неплатники аліментів;
  • визнані здоровими під час повторного огляду;
  • неповнорідні брати загиблих військових (право мають лише рідні);
  • військовозобовʼязані, які доглядають за інвалідами третьої групи або першої та другої групи, у разі, якщо інваліда може доглянути хтось інший із родичів.

Источник: Ракурс


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