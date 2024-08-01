С 1 августа десять категорий украинцев потеряли право на отсрочку

https://racurs.ua/n197882-s-1-avgusta-desyat-kategoriy-ukraincev-poteryali-pravo-na-otsrochku.html

Ракурс

З 1 серпня десять категорій українців втратили право на відстрочку.

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Про це на каналі «Рада» повідомив голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Втрачають право відстрочки від мобілізації: