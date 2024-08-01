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Ракурс
Зеленский подтвердил возможность кадровых решений на правительственном уровне

Зеленский подтвердил возможность кадровых решений на правительственном уровне

1 авг 2024, 19:57
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Президент Володимир Зеленський підтвердив можливість кадрових рішень на урядовому рівні.


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Про це він 1 серпня сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зміни в уряді, напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом, — сказав раніше Зеленський «РБК-Україна» про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами президента, він «проговорює з міністрами і прем'єр-міністром деякі речі.

Нагадаємо, з кінця червня у медіа ширяться новини про можливу відставку прем'єра Шмигаля та призначення на посаду прем'єра міністра економіки Юлії Свириденко.

Источник: Ракурс


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