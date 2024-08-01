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Россияне оккупировали еще одно село на Покровском направлении
Россияне оккупировали еще одно село на Покровском направлении, — Deep State (КАРТА)https://racurs.ua/n197888-rossiyane-okkupirovali-esche-odno-selo-na-pokrovskom-napravlenii-deep-state-karta.htmlРакурс
Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки на Покровському напрямку.
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Про це 1 серпня повідомив паблік Deep State.
За словами аналітиків, ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів.
За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які московити скидають на позиції Сил оборони. Крім того, ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої лінії оборони.
Про те, що росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де кидає в бій найбільш підготовлені штурмові підрозділи і намагається прорвати оборону на напрямку Желанне, Новогродівка й Покровськ, повідомив сьогодні головком Олександр Сирський.
Запеклі бої тривають і на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, Макіївки та Стельмахівки.
Сирський протягом трьох днів перебував у бригадах, що тримають оборону на Харківському і Торецькому напрямках.
Складна ситуація на Сіверському напрямку. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью Йорка, Південного, Залізного, — зазначив головком. — По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось.
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