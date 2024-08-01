Россияне оккупировали еще одно село на Покровском направлении

https://racurs.ua/n197888-rossiyane-okkupirovali-esche-odno-selo-na-pokrovskom-napravlenii-deep-state-karta.html

Ракурс

Ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки на Покровському напрямку.

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Про це 1 серпня повідомив паблік Deep State.

За словами аналітиків, ситуація критична та продовжує погіршуватись. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів.

За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які московити скидають на позиції Сил оборони. Крім того, ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої лінії оборони.

Про те, що росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де кидає в бій найбільш підготовлені штурмові підрозділи і намагається прорвати оборону на напрямку Желанне, Новогродівка й Покровськ, повідомив сьогодні головком Олександр Сирський.

Запеклі бої тривають і на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, Макіївки та Стельмахівки.

Сирський протягом трьох днів перебував у бригадах, що тримають оборону на Харківському і Торецькому напрямках.