В центре большого обмена находился эксполковник ФСБ и убийца Красиков

Ключова фігура історичного обміну засудженими між росією і Заходом — офіцер ФСБ Вадим Красіков, засуджений в Німеччині на довічне за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

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Американські медіа написали, що віце-президентка США Камала Гарріс приватно тиснула на канцлера ФРН Олафа Шольца з приводу цієї частини обміну.

Уряду Німеччини нелегко далося це рішення. Інтерес держави до виконання вироку засудженого злочинця був зіставлений зі свободою, фізичним добробутом і в деяких випадках життям невинних людей, ув’язнених в росії, тих, хто неправомірно зазнав політичного переслідування, — сказав після обміну Шольц.

The Wall Street Journal зазначає, що представники Білого дому, американські дипломати та співробітники ЦРУ вели перемовини з країнами Європи та Близького Сходу, готових звільнити російських шпигунів, які перебувають у в’язницях, в обмін на американців, утримуваних у рф.

У центрі угоди був експолковник ФСБ Вадим Красіков, який відбував довічне ув’язнення за вбивство колишнього чеченського командира у Німеччині. Підозрюють, що воно скоєне на замовлення російської влади. У виданні наголошують, що Путін домагався звільнення Красікова з 2021 року.

Високопоставлені російські розвідники чітко дали зрозуміти, що без нього угоди не буде. Зрештою німецькі чиновники погодилися, вимагаючи натомість десяток російських полонених, — пишуть у WSJ.

Також, за даними видання, Байден за годину до повідомлення про вихід з президентських перегонів телефонував прем'єру Словенії. Країна посприяла обміну та надала двох засуджених російських шпигунів. Також директор ЦРУ Бернс минулого тижня відвідав Туреччину, щоб завершити логістику обміну.