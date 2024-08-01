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В центре большого обмена находился эксполковник ФСБ и убийца Красиков
В центре большого обмена находился эксполковник ФСБ и убийца Красиковhttps://racurs.ua/n197889-v-centre-bolshogo-obmena-nahodilsya-ekspolkovnik-fsb-i-ubiyca-krasikov.htmlРакурс
Ключова фігура історичного обміну засудженими між росією і Заходом — офіцер ФСБ Вадим Красіков, засуджений в Німеччині на довічне за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.
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Американські медіа написали, що віце-президентка США Камала Гарріс приватно тиснула на канцлера ФРН Олафа Шольца з приводу цієї частини обміну.
Уряду Німеччини нелегко далося це рішення. Інтерес держави до виконання вироку засудженого злочинця був зіставлений зі свободою, фізичним добробутом і в деяких випадках життям невинних людей, ув’язнених в росії, тих, хто неправомірно зазнав політичного переслідування, — сказав після обміну Шольц.
The Wall Street Journal зазначає, що представники Білого дому, американські дипломати та співробітники ЦРУ вели перемовини з країнами Європи та Близького Сходу, готових звільнити російських шпигунів, які перебувають у в’язницях, в обмін на американців, утримуваних у рф.
У центрі угоди був експолковник ФСБ Вадим Красіков, який відбував довічне ув’язнення за вбивство колишнього чеченського командира у Німеччині. Підозрюють, що воно скоєне на замовлення російської влади. У виданні наголошують, що Путін домагався звільнення Красікова з 2021 року.
Високопоставлені російські розвідники чітко дали зрозуміти, що без нього угоди не буде. Зрештою німецькі чиновники погодилися, вимагаючи натомість десяток російських полонених, — пишуть у WSJ.
Також, за даними видання, Байден за годину до повідомлення про вихід з президентських перегонів телефонував прем'єру Словенії. Країна посприяла обміну та надала двох засуджених російських шпигунів. Також директор ЦРУ Бернс минулого тижня відвідав Туреччину, щоб завершити логістику обміну.
«Ракурс» повідомляв раніше, що США, країни Європи, росія та білорусь обміняли 26 людей.
За повідомленнями Туреччини, яка брала участь у процесі, десятеро людей, зокрема, двоє неповнолітніх, вирушили до рф, 13 — у Німеччину і троє — у Сполучені Штати.
До Європи та США вирушили:
- Еван Гершкович (кореспондент The Wall Street Journal, «обвинувачувався» рф у шпигунстві);
- Пол Вілан (колишній американський морпіх, «обвинувачувався» рф у шпигунстві);
- Ріко Крігер (громадянин Німеччини, ексбоєць полку Каліноўскага, засуджений у білорусі до страти);
- Кевін Лік (школяр, громадянин Німеччини та рф, «обвинувачувався» у шпигунстві);
- Патрік Шебель (громадянин Німеччини, «обвинувачувався» у спробі ввезення до рф цукерок з марихуаною);
- Герман Мойжес (юрист, керуючий партнер групи компаній «Аверс Німеччина», яка надавала росіянам допомогу з отриманням ВНП у Європі, «обвинувачувався» в рф у держзраді);
- Демурі (Дітер) Воронін (громадянин росії і Німеччини, «обвинувачувався» у держзраді за передачу університету в Цюриху інформації про російських військових у Сирії);
- Владімір Кара-Мурза, Ілья Яшин і Андрєй Півоваров (російські опозиціонери, засуджені за антивоєнну позицію);
- Олєг Орлов (співзасновник правозахисного центру «Меморіал», засуджений за антивоєнну позицію);
- Саша Скочиленко (російська художниця, засуджена за антивоєнну позицію);
- Алсу Курмашева (журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», засуджена за антивоєнну позицію);
- Лілія Чанишева, Ксєнія Фадєєва і Вадім Останін (засуджені координатори штабів Навального).
До росії повертаються:
- Вадім Красіков (співробітник спецпідрозділу ФСБ, який займається політичними вбивствами, засуджений у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі);
- Владіслав Клюшин (підрядник російських силових міністерств, засуджений у США за інсайдерську торгівлю акціями);
- Алєксандр Винник (ІТ-фахівець, засуджений у США за відмивання $4 млрд через криптобіржі);
- Максім Марченко і Вадім Конощенко (засуджені за обхід американських санкцій проти рф);
- Роман Селезньов (кібершахрай, засуджений у США);
- Артьом і Анна Дульцеви (засуджені у Словенії за шпигунство);
- Міхаіл Мікушін (дослідник з Університету Тромсе у Норвегії, засуджений за шпигунство);
Павєл (Пабло) Рубцов (іспанський журналіст російського походження, засуджений у Польщі за шпигунство та співпрацю з ГРУ рф).
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