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ВСУ могли уничтожить четыре пусковые установки С-400. Фото:

ВСУ могли уничтожить четыре пусковые установки С-400 в Крыму — мониторинги

2 авг 2024, 12:21
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Атака Збройних сил України на окупований росіянами Крим могла призвести до ураження системи ППО противника.


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Вночі 2 серпня в Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, була вражена позиція зенітно-ракетного комплекту С-400 «Тріумф». Були знищені одразу чотири пускових установки на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6. Про це повідомив Telegram-канали «Кримський вітер».

На цьому місці моніторингові групи раніше помітили осередки пожеж. Це підтверджують фото з супутника. За часом вони збігаються з часом атаки на Севастополь.

ЗСУ могли знищити чотири пускові установки С-400. Фото: Кримський вітер

ЗСУ могли знищити чотири пускові установки С-400. Фото: Кримський вітер

ЗСУ могли знищити чотири пускові установки С-400. Фото: Кримський вітер

ЗСУ могли знищити чотири пускові установки С-400. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму була оголошена повітряна тривога. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі. Була інформація про атаку судноремонтний завод Чорноморського флоту російської федерації.

Источник: Ракурс


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