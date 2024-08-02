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Украина получила от США высоковольтные автотрансформаторы, фото: «Укрэнерго»

Полученные от США автотрансформаторы снабжают электричеством миллионы украинцев — Укрэнерго (ФОТО)

2 авг 2024, 18:20
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Уряду США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Ukraine — USAID Україна допомогли у фінансуванні придбання та доставки 18 високовольтних автотрансформаторів для магістральної мережі «Укренерго».


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Частина цього устаткування вже працює, забезпечуючи електроенергією домівки мільйонів українців. Про це сьогодні, 2 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

В умовах збройної агресії росії можливість замінити пошкоджене ракетами та дронами обладнання на нове є найважливішим, після ППО, засобом захисту енергетичної безпеки України, — наголошують у компанії.

Зазначається, що нові автотрансформатори є частиною великого спільного проекту USAID та НЕК «Укренерго» із відновлення об'єктів української енергетики після ударів росіян.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення USAID передали НЕК «Укренерго» обладнання та засобів індивідуального захисту на суму понад 80 млн доларів США, — розповіли в «Укренерго».

Україна отримала від США високовольтні автотрансформатори, фото: «Укренерго»

Источник: Ракурс


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