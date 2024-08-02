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В Украине 3 августа отключения электроэнергии не ожидаются
Отключения электроэнергии 3 августа не ожидаются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n197909-otklucheniya-elektroenergii-3-avgusta-ne-ojidautsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 3 серпня, не очікуються відключення електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Водночас в «Укренерго» закликають, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — у цей час в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
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