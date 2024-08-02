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В Украине 3 августа отключения электроэнергии не ожидаются

Отключения электроэнергии 3 августа не ожидаются — Укрэнерго

2 авг 2024, 17:49
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В Україні завтра, 3 серпня, не очікуються відключення електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас в «Укренерго» закликають, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — у цей час в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Источник: Ракурс


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