В Украине 3 августа отключения электроэнергии не ожидаются

https://racurs.ua/n197909-otklucheniya-elektroenergii-3-avgusta-ne-ojidautsya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 3 серпня, не очікуються відключення електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас в «Укренерго» закликають, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — у цей час в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.