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Ракурс
В Україні 3 серпня відключення електроенергії не очікуються

Відключення електроенергії 3 серпня не очікуються — Укренерго

2 сер 2024, 17:49
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В Україні завтра, 3 серпня, не очікуються відключення електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас в «Укренерго» закликають, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — у цей час в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

Джерело: Ракурс


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