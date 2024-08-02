В Україні 3 серпня відключення електроенергії не очікуються

https://racurs.ua/ua/n197909-vidkluchennya-elektroenergiyi-3-serpnya-ne-ochikuutsya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 3 серпня, не очікуються відключення електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас в «Укренерго» закликають, за можливості, використовувати потужні електроприлади у період з 11.00 до 15.00 — у цей час в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.