НБУ прогнозує підвищення тарифів для населення на газ та опалення

НБУ прогнозує підвищення тарифів для населення. Фото:

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Національний банк України прогнозує підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ.

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У 2024 році комунальні тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними. Однак складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, визначать поступове коригування тарифів у наступних роках. А з 2025 року очікується, що тарифи приведуть «до їх економічно обґрунтованих рівнів». Про це йдеться в новому інфляційному звіті НБУ.

Банкіри зазначають, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та вимагатиме збільшення субсидій для населення. Однак відстрочка підняття тарифів хоч і призведе до нижчого рівня інфляції, накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній.

Нагадаємо, з 1 червня цього року формула оплати послуги за електроенергію для населення змінилася й тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%. Реальна собівартість однієї кіловат-години електроенергії, за його словами, становить приблизно 7 грн 50 коп.