На юге Украины 2 августа сбили пять российских разведывательных дронов

https://racurs.ua/n197912-pyat-rossiyskih-razvedyvatelnyh-dronov-sbili-na-uge-ukrainy-infografika.html

Ракурс

Протиповітряна оборона півдня України сьогодні, 2 серпня, протягом дня збила п’ять розвідувальних безпілотників ворога.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що збиті дрони, це:

три типу ZALA;

два Supercam.