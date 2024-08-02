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На юге Украины 2 августа сбили пять российских разведывательных дронов

Пять российских разведывательных дронов сбили на юге Украины (ИНФОГРАФИКА)

2 авг 2024, 19:47
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Протиповітряна оборона півдня України сьогодні, 2 серпня, протягом дня збила п’ять розвідувальних безпілотників ворога.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що збиті дрони, це:

  • три типу ZALA;
  • два Supercam.

Також окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму, — зазначили в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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