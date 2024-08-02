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На півдні України 2 серпня збили п’ять російських розвідувальних дронів
П’ять російських розвідувальних дронів збили на півдні України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197912-p-yat-rosiyskyh-rozviduvalnyh-droniv-zbyly-na-pivdni-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Протиповітряна оборона півдня України сьогодні, 2 серпня, протягом дня збила п’ять розвідувальних безпілотників ворога.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що збиті дрони, це:
- три типу ZALA;
- два Supercam.
Також окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму, — зазначили в Повітряних силах.