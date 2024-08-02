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Украинцев призывают воздержаться от поездок в Израиль и Ливан, фото: «Википедия»
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197919-mid-prizval-ukraincev-vozderjatsya-ot-poezdok-v-izrail-i-livan-video.htmlРакурс
МЗС України, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, закликало українців утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю та Лівану до стабілізації обстановки.
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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба відомстві.
Тим, хто вже перебуває на території цих країн, МЗС рекомендує:
- уникати місць масового скупчення людей;
- не брати участі у демонстраціях;
- неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні;
- виконувати законні вимоги правоохоронних органів;
- відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;
- завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.
Також українцям у Лівані рекомендують не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності і розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.
Під час перебування в Ізраїлі громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:
- що межують з ліванським та сирійським кордоном;
- що межують із Сектором Гази;
- Західного берегу річки Йордан.
Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:
- що межують з сирійським кордоном;
- що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
- до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу міста Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);
- долини Бекаа;
- південного передмістя Бейрута (район Дахіє).
Громадянам, які потрапили в надзвичайну ситуацію чи постали перед загрозою життю і здоров’ю, рекомендують невідкладно звертатися до посольств України у цих державах.
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