Украинцев призывают воздержаться от поездок в Израиль и Ливан, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n197919-mid-prizval-ukraincev-vozderjatsya-ot-poezdok-v-izrail-i-livan-video.html

Ракурс

МЗС України, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, закликало українців утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю та Лівану до стабілізації обстановки.

.

Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба відомстві.

Тим, хто вже перебуває на території цих країн, МЗС рекомендує:

уникати місць масового скупчення людей;

не брати участі у демонстраціях;

неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні;

виконувати законні вимоги правоохоронних органів;

відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Також українцям у Лівані рекомендують не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності і розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Під час перебування в Ізраїлі громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з ліванським та сирійським кордоном;

що межують із Сектором Гази;

Західного берегу річки Йордан.

Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу міста Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);

долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Громадянам, які потрапили в надзвичайну ситуацію чи постали перед загрозою життю і здоров’ю, рекомендують невідкладно звертатися до посольств України у цих державах.