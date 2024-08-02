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Українців закликають утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану, фото: «Вікіпедія»

МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану (ВІДЕО)

2 сер 2024, 22:54
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МЗС України, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, закликало українців утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю та Лівану до стабілізації обстановки.


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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба відомстві.

Тим, хто вже перебуває на території цих країн, МЗС рекомендує:

  • уникати місць масового скупчення людей;
  • не брати участі у демонстраціях;
  • неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні;
  • виконувати законні вимоги правоохоронних органів;
  • відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;
  • завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Також українцям у Лівані рекомендують не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності і розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Під час перебування в Ізраїлі громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

  • що межують з ліванським та сирійським кордоном;
  • що межують із Сектором Гази;
  • Західного берегу річки Йордан.

Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

  • що межують з сирійським кордоном;
  • що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
  • до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу міста Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);
  • долини Бекаа;
  • південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Громадянам, які потрапили в надзвичайну ситуацію чи постали перед загрозою життю і здоров’ю, рекомендують невідкладно звертатися до посольств України у цих державах.

Джерело: Ракурс


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