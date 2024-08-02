Тедди Ринер получает четвертую золотую медаль, скриншот видео

https://racurs.ua/n197920-unikalnyy-rekord-na-olimpiyskih-igrah-v-parije-ustanovil-dzudoist-iz-francii-video.html

Ракурс

Француз Тедді Рінер став першим спортсменом, який виграв чотири золоті олімпійські медалі в дзюдо, посівши сьогодні, 2 серпня, першу сходинку у категорії +100 кг.

.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Срібло здобув Кім Мінджон з Південної Кореї, бронзу — Темур Рахімов з Таджикистану та Алішер Юсупов з Узбекистану.

До цього Рінер здобув:

золоту медаль на Олімпійських іграх 2012 року;

золоту медаль на Олімпійських іграх 2016 року;

золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 року.

Таким чином, він побив рекорд японського дзюдоїста Тадахіро Номура, котрий, виступаючи у найлегшій ваговій категорії менше 60 кг, став першим дзюдоїстом, який виграв три титули олімпійського чемпіона в особистому заліку (на Олімпіадах 1996, 2000 та 2004 років).

Раніше Рінер заявляв, що планує завершити кар'єру у 2020 році на Олімпійських іграх у Токіо (що було б символічно, оскільки Японія є країною-засновницею дзюдо), проте відкладе це рішення на чотири роки в разі, якщо Париж (кандидатуру якого він гаряче підтримував, беручи участь у відповідному проекті) оберуть місцем проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Джерело: Reuters