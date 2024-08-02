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Ракурс
Тедді Рінер здобуває четверту золоту медаль, скріншот відео

Унікальний рекорд на Олімпійських іграх в Парижі встановив дзюдоїст із Франції (ВІДЕО)

2 сер 2024, 23:20
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Француз Тедді Рінер став першим спортсменом, який виграв чотири золоті олімпійські медалі в дзюдо, посівши сьогодні, 2 серпня, першу сходинку у категорії +100 кг.


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Про це повідомляє агентство Reuters.

Срібло здобув Кім Мінджон з Південної Кореї, бронзу — Темур Рахімов з Таджикистану та Алішер Юсупов з Узбекистану.

До цього Рінер здобув:

  • золоту медаль на Олімпійських іграх 2012 року;
  • золоту медаль на Олімпійських іграх 2016 року;
  • золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 року.

Таким чином, він побив рекорд японського дзюдоїста Тадахіро Номура, котрий, виступаючи у найлегшій ваговій категорії менше 60 кг, став першим дзюдоїстом, який виграв три титули олімпійського чемпіона в особистому заліку (на Олімпіадах 1996, 2000 та 2004 років).

Раніше Рінер заявляв, що планує завершити кар'єру у 2020 році на Олімпійських іграх у Токіо (що було б символічно, оскільки Японія є країною-засновницею дзюдо), проте відкладе це рішення на чотири роки в разі, якщо Париж (кандидатуру якого він гаряче підтримував, беручи участь у відповідному проекті) оберуть місцем проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Джерело: Reuters


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