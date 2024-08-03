Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n197921-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 3 серпня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, один з яких є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.