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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197921-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 3 серпня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі — два ворожі кораблі, один з яких є носієм «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.