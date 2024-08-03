В Винницкой области российский беспилотник попал в объект инфраструктуры

Российский дрон ударил по объекту инфраструктуры в Винницкой области, фото: «Замки и храмы Украины»

https://racurs.ua/n197923-v-vinnickoy-oblasti-rossiyskiy-bespilotnik-popal-v-obekt-infrastruktury.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні дронами-камікадзе типу «Шахед».

.

На Вінниччині сталося влучання в обʼєкт інфраструктури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила перша заступниця очільника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило, — зазначила вона.

За інформацією видання «Суспільне», на Вінниччині цієї ночі повітряну тривогу оголошували двічі:

з 01.55 до 03.45 — тоді в області чотири рази було чутно звуки вибухів;

з 03.55 до 05.13 — тоді звук вибуху пролунав один раз.

Джерело: Наталя Заболотна, «Суспільне»