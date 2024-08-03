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Ракурс
Российский дрон ударил по объекту инфраструктуры в Винницкой области, фото: «Замки и храмы Украины»

В Винницкой области российский беспилотник попал в объект инфраструктуры

3 авг 2024, 09:38
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні дронами-камікадзе типу «Шахед».


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На Вінниччині сталося влучання в обʼєкт інфраструктури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила перша заступниця очільника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило, — зазначила вона.

За інформацією видання «Суспільне», на Вінниччині цієї ночі повітряну тривогу оголошували двічі:

  • з 01.55 до 03.45 — тоді в області чотири рази було чутно звуки вибухів;
  • з 03.55 до 05.13 — тоді звук вибуху пролунав один раз.

Джерело: Наталя Заболотна, «Суспільне»

Источник: Ракурс


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