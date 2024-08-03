На Вінниччині російський безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури

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Російський дрон вдарив по об’єкту інфраструктури на Вінниччині, фото: «Замки та храми України»
На Вінниччині російський безпілотник влучив в об'єкт інфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n197923-na-vinnychchyni-rosiyskyy-bezpilotnyk-vluchyv-v-obiekt-infrastruktury.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні дронами-камікадзе типу «Шахед».
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На Вінниччині сталося влучання в обʼєкт інфраструктури. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила перша заступниця очільника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило, — зазначила вона.
За інформацією видання «Суспільне», на Вінниччині цієї ночі повітряну тривогу оголошували двічі:
- з 01.55 до 03.45 — тоді в області чотири рази було чутно звуки вибухів;
- з 03.55 до 05.13 — тоді звук вибуху пролунав один раз.
Джерело: Наталя Заболотна, «Суспільне»