Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики потеряли уже более 581 тыс. человек, фото: Delfi

Российская армия в сутки потеряла 1 тыс. 170 человек (ИНФОГРАФИКА)

3 авг 2024, 10:57
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 581 тис. 760 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 406 танків;
  • 16 тис. 238 бойових броньованих машин;
  • 16 тис. 217 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 135 одиниць РСЗВ;
  • 908 засобів ППО;
  • 363 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 13 тис. 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 410 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 21 тис. 926 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 723 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров