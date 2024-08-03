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Российская армия в сутки потеряла 1 тыс. 170 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197926-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1-tys-170-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 581 тис. 760 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 406 танків;
- 16 тис. 238 бойових броньованих машин;
- 16 тис. 217 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 135 одиниць РСЗВ;
- 908 засобів ППО;
- 363 літаки;
- 326 гелікоптерів;
- 13 тис. 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 410 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 21 тис. 926 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 723 одиниці спеціальної техніки.
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