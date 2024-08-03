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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 581 тис. осіб, фото: Delfi

Російська армія за добу втратила 1 тис. 170 осіб (ІНФОГРАФІКА)

3 сер 2024, 10:57
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 581 тис. 760 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 406 танків;
  • 16 тис. 238 бойових броньованих машин;
  • 16 тис. 217 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 135 одиниць РСЗВ;
  • 908 засобів ППО;
  • 363 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 13 тис. 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 410 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 21 тис. 926 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 723 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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