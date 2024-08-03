Украина эвакуировала 30 граждан из Ливана. Фото: ГУР

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Ракурс

Україна проводить операцію з евакуації своїх громадян з Лівану.

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У суботу, 3 серпня, воєнна розвідка та МЗС спільно організували евакуацію 30 українців з Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація. Літак для перевезення цивільних надала компанія SkyUp Airlines. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Зазначається, що до польського Жешува прибули 21 жінка та девʼятеро дітей. Громадяни вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

У ГУР наголосили, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану.

Розвідка зазначила, що українцям, які бажають залишити Ліван згідно з рекомендаціями МЗС, необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або за адресою електронної пошти: [email protected].

Як відомо, 29 липня у Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Лівану та Ізраїлю на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Тим часом Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян терміново покинути територію Лівану. Посольство США у Бейруті попросило американців за змогою покинути країну найближчим часом. Для тих хто вирішить залишиться рекомендовано підготувати подальші плани дій на випадок «надзвичайних ситуацій». Дипломати закликали громадян «бронювати будь-який доступний ним квиток, навіть якщо цей рейс вилітає не відразу або не слідує за обраним ними маршрутом».

Велика Британія також рекомендувала своїм громадянам уникати поїздок до Лівану. Британців попередили, що їх туристичне страхування може бути визнано недійсним, якщо вони подорожують порушуючи рекомендації британського МЗС.

Нагадаємо, війна Ізраїлю у Секторі Гази може перерости в повноцінний близькосхідний конфлікт. Днями верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї уже віддав наказ готувати атаку у відповідь на вбивство у Тегерані політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.