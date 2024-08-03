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Украина завоевала «золото» Олимпиады в фехтовании на саблях. Фото:

Украина получила «золото» Олимпиады в фехтовании на саблях

3 авг 2024, 21:52
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Збірна України з фехтування на шаблях перемогла на Олімпійських іграх 2024 року.


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У фіналі змагань в Парижі українські спортсменки перемогли суперника з Південної Кореї й здобули золоті медалі. Матч за звання олімпійських чемпіонок завершився з рахунком 45:42. Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Про це стало відомо під час трансляції Ігор.

Нагадаємо, у півфіналі українські спортсменки змагалися з представницями Японії. Перемога в півфіналі гарантувала українкам щонайменше срібні медалі.

Раніше повідомлялося, що 29 липня Ольга Харлан принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі — перемогла у «бронзовому» матчі особистого турніру з фехтування на шаблях.

Источник: Ракурс


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