Враг продвинулся в Часов Яре, на Покровском направлении 34 боя

https://racurs.ua/n197950-vrag-prodvinulsya-v-chasov-yare-na-pokrovskom-napravlenii-34-boya-karta.html

Ракурс

Ворог просунувся у Часовому Яру, тривають бої біля Новоселівки Першої та в Залізному.

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Про це повідомив 4 серпня паблік DeepState.

Зараз, напевно, найскладніший період на фронті з середини весни-початку літа 2022 року, написав уранці неділі воєнкор Богдан Мирошников, який щодня оглядає ситуацію на напрямках.

Генштаб повідомив про понад 100 боєзіткнень за добу.

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак — зупинено, дві — продовжуються.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири — продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень — завершено, ще чотири — тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім — ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного. За уточненою інформацією, на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них — безповоротно.

Мирошников пише, що ворог активно нарощує своє угрупування, і це дається взнаки відразу на кількох напрямках — покровському, торецькому, курахівському та часівярському.

Він нагадує, що навесні-влітку 2022 року Сили оборони вели переважно арʼєргардні бої у районі Попасної, Рубіжного та Лисичанська, а також було пекло у Сєвєродонецьку.

Зараз темпи просування окупантів куди менші, але є тенденція на погіршення.

Наступні 4−8 тижнів очікується, що ворог вийде на пік застосування своїх підрозділів.

Це вкладається у рамки, раніше озвучені Сирським по нарощуванню ворожого угрупування на нашій території.