Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ночью россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Полтавской области - где работала ПВО

Ночью россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Полтавской области — где работала ПВО

4 авг 2024, 09:28
999

Через нічну атаку рф на Полтавщині пошкоджена залізнична інфраструктура: колії, контактна мережа та опори.


.

Про це уранці 4 серпня повідомила Укрзалізниця.

Через це змінювали рух низки поїздів Харківського напрямку, які зараз слідують із суттєвими затримками. Обійшлось без жертв та поранених, додали в УЗ.

Вночі українська ППО збила пʼять безпілотників Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300 по Харківщині та двома ракетами Х-59 по Полтавщині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров