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Уночі росіяни вгатили по залізничній інфраструктурі на Полтавщині — де працювала ППОhttps://racurs.ua/ua/n197953-unochi-rosiyany-vgatyly-po-zaliznychniy-infrastrukturi-na-poltavschyni-de-pracuvala-ppo.htmlРакурс
Через нічну атаку рф на Полтавщині пошкоджена залізнична інфраструктура: колії, контактна мережа та опори.
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Про це уранці 4 серпня повідомила Укрзалізниця.
Через це змінювали рух низки поїздів Харківського напрямку, які зараз слідують із суттєвими затримками. Обійшлось без жертв та поранених, додали в УЗ.
Вночі українська ППО збила пʼять безпілотників Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300 по Харківщині та двома ракетами Х-59 по Полтавщині.