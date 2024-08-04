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Ракурс

Уночі росіяни вгатили по залізничній інфраструктурі на Полтавщині — де працювала ППО

4 сер 2024, 09:28
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Через нічну атаку рф на Полтавщині пошкоджена залізнична інфраструктура: колії, контактна мережа та опори.


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Про це уранці 4 серпня повідомила Укрзалізниця.

Через це змінювали рух низки поїздів Харківського напрямку, які зараз слідують із суттєвими затримками. Обійшлось без жертв та поранених, додали в УЗ.

Вночі українська ППО збила пʼять безпілотників Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300 по Харківщині та двома ракетами Х-59 по Полтавщині.

Джерело: Ракурс


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