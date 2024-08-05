Золотую и две бронзовые медали завоевали украинцы на Олимпиаде. Фото: Владимир Зеленский в Telegram

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Ракурс

Україна здобула ще три медалі на Олімпійських іграх 2024 рок — «золото» та дві «бронзи» у легкій атлетиці

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Українка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль в стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона завершила фінал на висоті 2,04 м. Австралійка Нікола Оліслагерс фінішувала другою з висотою 2 м. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон — вони вдвох взяли висоту 1,95 м і з трьох спроб не підкорили планку 1,98 м.

Ще одну бронзову медаль здобув українець Михайло Кохан. Він показав результат 79.39 м у метанні молота. «Золото» здобув атлет з Канади, а «срібло» — представник Угорщини.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях перемогла на Олімпійських іграх 2024 року. Українські фехтувальниці на шаблях перемогли у фіналі спортсменок з Південної Кореї. Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.