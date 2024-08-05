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Ракурс
Подстанция взорвалась в российском Волгограде. Фото: соцсети

Подстанция взорвалась в российском Волгограде — город частично без света

5 авг 2024, 09:19
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Російське місто Волгоград частково залишилося без електроенергії.


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Вночі 5 серпня сталася пожежа на електропідстанції, і вогняній надзвичайній ситуації нібито передував вибух. Це сталося на підстанції, що розташована на вул. Огарьова у Ворошилівському районі. У місті після інциденту частково зникло світло у деяких районах. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У регіональному управлінні російського МНС заявили, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням. Зазначалося, що площа пожежі нібито склала п’ять кв. м, згодом займання ліквідували.

У мережі вже опублікували кадри пожежі на підстанції у Волгограді.

Підстанція вибухнула у російському Волгограді. Фото: соцмережі

Підстанція вибухнула у російському Волгограді. Фото: соцмережі

Підстанція вибухнула у російському Волгограді. Фото: соцмережі

Нагадаємо, українські партизани підпалили релейну шафу на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони Донецька. Цей хаб лужить для рашистів логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу.

Источник: Ракурс


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