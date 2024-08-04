Українське підпілля здійснило диверсію в Макіївці, фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n197973-ukrayinske-pidpillya-zdiysnylo-dyversiu-na-vajlyvomu-logistychnomu-vuzli-okupantiv-foto.html

Ракурс

Агент «АТЕШ» — руху українського підпілля на тимчасово окупованих територіях — підпалив релейну шафу на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони Донецька.

.

Відповідні фото та відео сьогодні, 4 серпня, опубліковані у Telegram-каналі руху.