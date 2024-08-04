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Ракурс
Українське підпілля здійснило диверсію в Макіївці, фото: «АТЕШ»

Українське підпілля здійснило диверсію на важливому логістичному вузлі окупантів (ФОТО)

4 сер 2024, 18:29
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Агент «АТЕШ» — руху українського підпілля на тимчасово окупованих територіях — підпалив релейну шафу на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони Донецька.


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Відповідні фото та відео сьогодні, 4 серпня, опубліковані у Telegram-каналі руху.

Шлях у бік Торецька та Прогресу служить для рашистів логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу, — вказано в повідомленні. — Координати: 48.037500, 37.876028.

Джерело: Ракурс


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