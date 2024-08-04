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Українське підпілля здійснило диверсію в Макіївці, фото: «АТЕШ»
Українське підпілля здійснило диверсію на важливому логістичному вузлі окупантів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197973-ukrayinske-pidpillya-zdiysnylo-dyversiu-na-vajlyvomu-logistychnomu-vuzli-okupantiv-foto.htmlРакурс
Агент «АТЕШ» — руху українського підпілля на тимчасово окупованих територіях — підпалив релейну шафу на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони Донецька.
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Відповідні фото та відео сьогодні, 4 серпня, опубліковані у Telegram-каналі руху.
Шлях у бік Торецька та Прогресу служить для рашистів логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу, — вказано в повідомленні. — Координати: 48.037500, 37.876028.