Украина получила 3,9 млрд дол. гранта из США. Фото:

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Ракурс

Україна отримала 3,9 млрд дол. безповоротного гранту від США.

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Кошти, які надійшли через Світовий банк, допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету. Вони підуть на зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. А загалом у цьому році передбачено 7,8 млрд дол. прямої бюджетної допомоги від США. Ці гроші дадуть змогу «впевнено пройти цей фінансовий період».

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 26 липня ЄС вирішив виділити перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 млрд євро, отриманий від заморожених російських активів. Ці гроші спрямують через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.