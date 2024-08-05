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Украина завоевала «серебро» Олимпиады. Фото: НОК

Украина завоевала «серебро» Олимпиады в спортивной гимнастике

5 авг 2024, 14:48
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Україна на Олімпійських іграх здобула першу медаль у спортивній гімнастиці.


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Український гімнаст Ілля Ковтун виборов срібну медаль за результатами змагань у вправах на паралельних брусах. Він набрав 15,500 балів. Ще один представник України Олег Верняєв отримав 13,300 балів. Під час свого виступу він припустився помилки та злетів з брусів. Таким чином Верняєв посів останнє місце. Про це повідомляється на сайті Олімпіади.

Загалом у фіналі виступало вісім спортсменів. Золоту медаль здобув китайця Цзоу Цзін’юаня (16,200 балі), а «бронзу» виборов Синносуке Ока з Японії (15,300).

Нагадаємо, у легкій атлетиці Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх 2024 рок — «золото» та дві «бронзи». Українка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою в стрибках у висоту. Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон. Бронзову медаль у метанні молота здобув українець Михайло Кохан.

Источник: Ракурс


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