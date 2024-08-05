В соцсетях пишут о "разгроме 120 бригады" - военные ответили

https://racurs.ua/n198000-v-socsetyah-pishut-o-razgrome-120-brigady-voennye-otvetili.html

Ракурс

У мережі активно поширюється інформація про те, що росіяни на одному з напрямків нібито розгромили 120 бригаду Територіальної оборони ЗСУ, яка зазнала колосальних втрат.

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Це — дезінформація, заявила пресслужба 120 бригади Територіальної оборони ЗСУ (бригада, що формується переважно у Вінницькй області).

Там розповіли, що такі повідомлення поширюють родичі бійців бригади, які не володіють інформацією про ситуацію на відповідній ділянці фронту. Після цього російська пропаганда перетворює відповідні дописи на власні наративи.

Один з батальйонів бригади, який виконує бойове завдання на донецькому напрямку, увійшов у складне та непросте зіткнення з ворожими силами. Наші бійці не кинули позиції, продовжили гідно виконувати завдання з оборони України. Командування бригади миттєво відреагувало на запит військовослужбовців батальйону та вже направило додаткове підкріплення: як технічне, так і людське, — заявили у пресслужбі.

Там додали, що захисники з гідністю продовжують свою роботу та захищають Україну.

Наразі невідомо, про який саме напрямок у Донецькій області йде мова і що саме там трапилося. Втім у коментарях до цього допису українці продовжують звинувачувати керівництво бригади у брехні. Вони розповідають, що рідні намагаються додзвонитися на гарячу лінію, аби дізнатися більше про ситуацію, але вона не працює.