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Семьи с детьми будут принудительно эвакуировать из более 10 населенных пунктов двух районов Донбасса

Принудительная эвакуация семей с детьми состоится в 10 населенных пунктах двух районов Донбасса

5 авг 2024, 20:47
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Сім’ї з дітьми примусово евакуюватимуть із двох районів Донеччини.


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Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області до безпечних регіонів. Зокрема, з міст Селидове та Новогродівка.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що йдеться про Новогродівку, села Маринівка, Михайлівка, Лісівка, Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, Полтавка та Острівське.

Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами. Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони, — заявив Філашкін.

Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб. Для здійснення евакуації розгорнули приймальний пункт.

У безпечніших регіонах евакуйовані діти разом з особами, що їх супроводжуватимуть, будуть забезпечені безплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Евакуація здійснюється безплатно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0800408911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: 0960788433.

Источник: Ракурс


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