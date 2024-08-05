Гаррис сузила круг претендентов на должность вице-президента до двух человек

https://racurs.ua/n198014-garris-suzila-krug-pretendentov-na-doljnost-vice-prezidenta-do-dvuh-chelovek.html

Ракурс

Камала Гарріс зменшила коло кандидатів на посаду віцепрезидента до двох осіб.

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Як пише Reuters, претендентами на посаду залишилися губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Кандидати остаточно дізнаються, кого саме з них вибрали ввечері в понеділок, 5 серпня, або у вівторок, 6 серпня, зранку.

Зауважимо, що Шапіро на початку повномасштабного російського вторгнення висловив підтримку Україні та публікував інструкції, як жителі Пенсільванії можуть пожертвувати постраждалим українцям.

Водночас видання Kyiv Independent пише, що в зовнішній політиці він вживав мінімальних дій на користь України у порівнянні з іншими кандидатами.

Тім Волз також підтримує Україну, однак зробив більше, ніж свій опонент: торік він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, висловлював підтримку Україні та заявляв про готовність всіма силами допомагати українським біженцям.

Журналісти зазначають, що кандидатів об'єднує те, що всі вони — білі політики-чоловіки з центристськими поглядами, які допоможуть Гарріс залучити поміркованих виборців та донорів.