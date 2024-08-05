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Ракурс
Гарріс звузила коло претендентів на посаду віцепрезидента до двох осіб

Гарріс звузила коло претендентів на посаду віцепрезидента до двох осіб

5 сер 2024, 22:01
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Камала Гарріс зменшила коло кандидатів на посаду віцепрезидента до двох осіб.


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Як пише Reuters, претендентами на посаду залишилися губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волз.

Кандидати остаточно дізнаються, кого саме з них вибрали ввечері в понеділок, 5 серпня, або у вівторок, 6 серпня, зранку.

Зауважимо, що Шапіро на початку повномасштабного російського вторгнення висловив підтримку Україні та публікував інструкції, як жителі Пенсільванії можуть пожертвувати постраждалим українцям.

Джош Шапіро

Водночас видання Kyiv Independent пише, що в зовнішній політиці він вживав мінімальних дій на користь України у порівнянні з іншими кандидатами.

Тім Волз також підтримує Україну, однак зробив більше, ніж свій опонент: торік він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, висловлював підтримку Україні та заявляв про готовність всіма силами допомагати українським біженцям.

Тім Волз

Журналісти зазначають, що кандидатів об'єднує те, що всі вони — білі політики-чоловіки з центристськими поглядами, які допоможуть Гарріс залучити поміркованих виборців та донорів.

Джерело: Ракурс


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