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Ракурс
Появились фото последствий уничтожения склада на аэродроме "Морозовск"

Появились фото последствий уничтожения склада на аэродроме «Морозовск»

6 авг 2024, 10:45
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З’явились фото наслідків знищення складу на аеродромі російських вбивць «Морозовськ».


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На світлинах, які опублікував російський паблік про війну в Україні «Досье шпиона», видно боєприпаси — ФАБ-500М-62, ОДАБ-500ПМВ, КАБ-1500ЛГ, авіаційні ракети Р-73.

Крім того, на фото можна побачити знищені склади з ракетами та КАБами, запчастинами для російських військових літаків та інше.

У ГУР 5 серпня підтвердили знищення російського Су-34, складу з боєприпасами та ураження ще двох літаків унаслідок удару по російському аеродрому «Морозовськ».

У ГУР МОУ також оприлюднили супутникові знімки.

На них видно, що у ворога не лише значні втрати у літаках та зрівнянний із землею склад з авіаційними боєприпасами, масштабні пошкодження отримала й інша наземна інфраструктура аеродрому у Морозовську Ростовської області.

Источник: Ракурс


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