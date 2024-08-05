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Ракурс
Наслідки ударів по аеродрому «Морозовськ». Фото: ГУР

Знищено Су-34 та склад БК — ГУР відзвітувало про удари по аеродрому «Морозовськ»

5 сер 2024, 11:50
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Подробиці удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області рф розкрила розвідка.


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Внаслідок вогневого ураження військового аеродрому 3 серпня було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками, поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Також повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Крім того, від вторинної детонації російських боєприпасів на території летовища та довкола нього зафіксовані великі площі випаленої землі.

Крім того, на цій авіабазі були пошкоджені чотири технічні будівлі та два ангари.

Наслідки ударів по аеродрому «Морозовськ». Фото: ГУР

Наслідки ударів по аеродрому «Морозовськ». Фото: ГУР

Наслідки ударів по аеродрому «Морозовськ». Фото: ГУР

Наслідки ударів по аеродрому «Морозовськ». Фото: ГУР

Наслідки ударів по аеродрому «Морозовськ». Фото: ГУР

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що у ніч на 3 серпня українські Сили оборони завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області росії. Були влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Джерело: Ракурс


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