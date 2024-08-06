Власти Курской области заявили, что ВСУ якобы пытались прорвать границу

https://racurs.ua/n198028-vlasti-kurskoy-oblasti-zayavili-chto-vsu-yakoby-pytalis-prorvat-granicu.html

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Влада Курської області (рф) заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати кордон.

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Однак цього нібито не допустили завдяки бійцям прикордонної служби, збройним силам та ФСБ рф. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора області Алєксєй Смірнов, додавши, що в області п’ятьох поранених та пошкоджені будинки.

Також там заявили, нібито у регіоні збили 26 українських безпілотників. Місцеві ЗМІ писали, що лунали вибухи у низці районів.

Про це 6 серпня пишуть також російські телеграм-канали, зокрема «Два майори».

Йдуть бої на кількох ділянках державного кордону. Противник на одній із вузьких ділянок фронту малою групою перейшов кордон на кілька сотень метрів (…). Згідно з розвідданими, Київ вирішив влаштувати медійну картинку за аналогією з весняними подіями в Бєлгородській області, — зазначають окупанти.

Росіяни вважають, що кордон перейшли бійці 22-ї окремої механізованої бригади і Російський добровольчий корпус (РДК).

Генштаб та «Російський добровольчий корпус» та інші добровольчі формування, що складаються, як стверджується, з російських громадян і воюють на боці України, не коментували інформацію про нові спроби прориву кордону рф.

Нагадаємо, останній наразі рейд у Бєлгородську та Курську області рф відбувся 12−21 березня 2024 року силами формувань «Російський добровольчий корпус» (РДК), «Легіон «Свобода Росії» (ЛСР) та «Сибірський батальйон», що воюють у складі Сил оборони України.