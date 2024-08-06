Пешеходный мост обрушился на трассе Киев-Одесса возле Умани – он упал на дорогу

https://racurs.ua/n198031-peshehodnyy-most-obrushilsya-na-trasse-kiev-odessa-vozle-umani-on-upal-na-dorogu-foto.html

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Поліція частково обмежила рух трасою «Київ-Одеса» через обвал пішохідного мосту.

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За попередніми даними, на міст наїхала вантажівка, унаслідок чого він обвалився на проїжджу частину. Травмованих немає.