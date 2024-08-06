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Пешеходный мост обрушился на трассе Киев-Одесса возле Умани – он упал на дорогу
Пешеходный мост обрушился на трассе Киев-Одесса возле Умани — он упал на дорогу (ФОТО)https://racurs.ua/n198031-peshehodnyy-most-obrushilsya-na-trasse-kiev-odessa-vozle-umani-on-upal-na-dorogu-foto.htmlРакурс
Поліція частково обмежила рух трасою «Київ-Одеса» через обвал пішохідного мосту.
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За попередніми даними, на міст наїхала вантажівка, унаслідок чого він обвалився на проїжджу частину. Травмованих немає.
Автопригода сталася на 208 кілометрі автодороги між столицею та Одесою.
На місці працюють поліцейські. Попередньо відомо, що міст обвалився на проїжджу частину після зіткнення з вантажівкою. Інформація щодо травмованих не надходила, — сказала «Суспільному» речниця поліції Зоя Вовк.
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