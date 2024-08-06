Ставка решила дополнительно профинансировать ракетную программу

https://racurs.ua/n198037-stavka-reshila-dopolnitelno-profinansirovat-raketnuu-programmu.html

Ракурс

Ставка Верховного головнокомандувача 6 серпня вирішила додатково профінансувати ракетну програму України.

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Про це повідомив президент та Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

На Ставці розглянули питання виробництва власних дронів та ракет. Зеленський повідомив, що обговорили потребу Сил оборони до кінця року та динаміку виробництва.

На Ставці заслухали доповіді з цього привожу міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, — написав президент.

Ставка також розглянула ситуацію на фронті, особливо детально — Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він на фронті й особисто контролює ситуацію

Окремо пролунали доповіді розвідок — ГУР і СЗР — щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Умєров доповів про насичення зброєю та технікою додаткових бригад. У цьому Україна активно співпрацює з партнерами.