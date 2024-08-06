Камала Гаррис выбрала своего кандидата в вице-президенты США

Камала Гаррис, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n198039-kamala-garris-vybrala-svoego-kandidata-v-vice-prezidenty-ssha.html

Ракурс

Камала Гарріс, чинний віце-президент США, яка бере участь у цьогорічних президентських виборах як офіційний кандидат від Демпартії, обрала своїм партнером по виборчій кампанії губернатора Міннесоти Тіма Волца — в разі її перемоги він стане віце-президентом США.

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє CNN з посилання на чотири інформовані джерела.

Волц зараз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці.

Джерело: CNN