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Ракурс
Камала Гарріс, фото: PICRYL

Камала Гарріс обрала свого кандидата у віце-президенти США

6 сер 2024, 16:15
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Камала Гарріс, чинний віце-президент США, яка бере участь у цьогорічних президентських виборах як офіційний кандидат від Демпартії, обрала своїм партнером по виборчій кампанії губернатора Міннесоти Тіма Волца — в разі її перемоги він стане віце-президентом США.


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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє CNN з посилання на чотири інформовані джерела.

Волц зараз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці.

Тім Волц, фото: Nexta

Джерело: CNN


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