Трампа висунули кандидатом у президенти, він пропонує у віце-президенти противника допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n197329-trampa-vysunuly-kandydatom-u-prezydenty-vin-proponuie-u-vice-prezydenty-protyvnyka-dopomogy.html

Ракурс

З’їзд Республіканськоі партії офіційно висунув Дональда Трампа кандидатом у президенти.

.

Дональд Трамп оголосив, що обрав своїм напарником на президентських виборах, тобто кандидатом у віце-президенти, сенатора Джей-Ді Венса, прихильника американського ізоляціонізму та противника допомоги Україні.

Як нагадує агентство Reuters, перед виборами 2016 року Джей-Ді Венс (J.D.Vance, Джеймс Девід Венс) жорстко критикував Дональда Трампа, навіть називав його ідіотом, але вже через пару років став одним із найвірніших його прихильників.

За словами близьких до Венсу людей, сенатор від штату Огайо змінив ставлення до Трампа, вирішивши, що зміни, які він приніс, йдуть на користь країні.

За оцінкою Reuters, Венс близький до Трампу в поглядах на зовнішню, внутрішню та економічну політику: він — ізоляціоніст і економічний популіст.

Венс належить до та групи республіканців у Конгресі, через яку на півроку загальмувалась американська допомога Україні. Він разом із соратниками вважає, що США повинні насамперед займатися зміцненням південного кордону та боротьбою з нелегальною імміграцією, а також протистоянням з Китаєм.

Військову допомогу Україні в протистоянні російської агресії Венс вважає недоцільною для Америки.